Finále poháru mladých hasičů okresu Český Krumlov v disciplíně požární útok se koná v sobotu ve Velešíně. K vidění bude okolo čtyřiceti soutěžních týmů kategorie přípravka, mladší žáci a starší žáci. Občerstvení zajištěno. Zahajovací nástup je v 9 hodin na parkovišti u Jihostroje. V závěru soutěže bude vyhlášen celý ročník OPČK.

Kaplický ušák je název velké chovatelsko-zemědělské výstavy v Kaplici v sobotu od 9 do 16 hodin. Spatříte kolem 500 zvířat. Doprovodný program: Rybáři, Mladí myslivci z jihu, Kynologický klub, Draví ptáci, Pstruhařství Kaplice, skákací hrad, farmáři, historické traktory. Hudební doprovod kapelami Hastroš, Správná pětka a Pyškot band. Grilované prase, guláš, kaplická cmunda, koláčky. Zve KIC a Město Kaplice a ČSCH ZO Střítež. Městský park Kaplice vstup 50,- Kč, děti do 7 let zdarma.

Výstava akademické malířky Renaty Štolbové je v klášteře Zlatá Koruna k vidění do neděle 29. září v rámci běžné otevírací doby památky, tzn. 9:00 – 15:30 hodin.

13. Setkání rodáků a starousedlíků ve Větřní se koná 21.9 od 14 hodin v restauraci Slavie. Zve Klub seniorů. Začátek je ve 14 hodin, vystoupí dětský soubor z Horní Plané, Krumlovská dudácká kapela, od 19 hodin k tanci hraje Kašovanka z Besednice.

Dolní Vltavice žije! je název projektu a velké multimediální show, která v sobotu vypukne v Dolní Vltavici. Zahájení bude v 15 hodin, a to proslovy VIP hostů a požehnáním a společnou modlitbou. Účastníci akce se mohou těšit na přednášku o historii obce, křest brožury o Dolní Vltavici nebo výstavu dolnovltavických archiválií, dále na hudební produkce a vystoupení folklorních souborů. Připraven bude i doprovodný zábavní program pro děti. Se západem slunce zazní na břehu Lipna skladby v podání symfonického orchestru a několik překvapení. Po úplném setmění vystoupí pomocí velké multimediální show Dolní Vltavice virtuálně nad hladinu Lipna, za doprovodu původního zvonu dolnovltavického kostela sv. Linharta (dnes v Sušici) a jeho varhan (dnes ve Vlachovo Březí). Slavnosti se zúčastní mnozí rodáci z Dolní Vltavice.

Na noční soutěž v požárním sportu zvou v sobotu frymburští hasiči. Je zařazena do VCČK (Velké ceny Českokrumlovska). Odehraje se ve Frymburuk na náměstí. Jedná se o tradiční večerní soutěž v požárním útoku družstev mužů a žen pod veřejným osvětlením. První běží ženy, poté muži. Zahájení XVI. ročníku soutěže je v 19.00 hod. Start prvního družstva po setmění.

Podzimní Třebonín Petangue Open 2019 se koná v sobotu na obecním hřišti v Dolním Třeboníně. Prezence týmů a rozcvička od 8.45 hodin, zahájení 9.30 hodin. Vyhodnocení ve 14 hodin. Jedno družstvo tvoří muž a žena. Turnaj je součástí celoroční soutěže Třebonínská klání dvojic, kterou tvoří šest disciplín.

Pouť sv. Linharta slaví v sobotu obyvatelé Pohorské Vsi. V 9 hodin začíná mší svatou. Kulturní program vypukne od 13 hodin. K dispozici budou atrakce pro děti a občerstvení. Od 18 hodin se koná taneční zábava, hraje skupina Tabasco.

Poslední plavení dříví v Ježové. Slavnost na závěr 22. novodobé plavební sezóny začne v jednu odpoledne na česko-rakouských hranicích u potoku Ježová / Iglbach ve folklorním duchu. Na mostku přes plavební kanál vystoupí folklorní soubor Libín-S Prachatice, z.s. Krátce před druhou odpoledne proběhnou hned dva ceremoniály. Nejprve dva z plavců převezmou dva v vrchních plavců z rukou plavebního ředitele čestný odznak Mezinárodní asociace plavců k 30. výročí její existence. Potom zase plavební ředitel dostane od členů folklorního souboru Libín-S Prachatice tradiční plavební věnec. Zazní písně "Aby nás Pán Bůh miloval" a "Dej nám Pán Bůh zdraví!". Obě vždy znějí jako nějaký chorál, snad se plavební ředitel ukáže, že dá do placu něco ostřejšího na přípitek. Uprostřed lesa na česko-rakouských hranicích bude zajištěno občerstvení, bude pivo, limonády, klobásky a další dobrůtky.

I. ročník přátelského setkání heligonkářů a harmonikářů se koná v sobotu 21.9.2019 v kulturním domě ve Chvalšinách. Začátek ve 13:30 hod. Vstupné 80,- Kč. Občerstvení zajištěno.

Na den otevřených týpí zvou Liga lesní moudrosti - kmen Otyókwa a ČSOP Velešín od 13 do 16.30 hodin na Jerynu u Velešína. Je to 4. ročník setkání přátel woodcraftu, soutěže v zálesáckých dovednostech a v poznávání přírody pro malé i velké. Můžete zažít atmosféru indiánského táboření, střílet z luku a vzduchovky, rozdělávat oheň bez zápalek, malovat, vyrábět keramiku, projet se na koni, dozvědět se víc o činnosti kmene Otyókwa a velešínských ochránců přírody. Lukostřelce čeká stezka s ručně malovanými terči Letní medvěd!

Sousedská slavnost v českokrumlovské Prádelně začíná od 14 hodin. Sousedská slavnost je největší akcí v Prádelně a bude taková, jakou si ji uděláme – my spolek, i my občané. Tedy i na vás záleží její náplň. Zatím je v programu: výstava Rozhraní, prohlídka prostor Prádelny, občerstvení, virtuální realita, kurz analogového focení a vyvolávání fotek, bleší trh, autorské čtení, ping pong, projekce a … co dalšího? Co přinesete!

Festival barokních umění začal v Českém Krumlově. Smyčcové kvartety vrcholného klasicismu na dobových nástrojích v sobotu od 13 hodin zahraje soubor Fibonacci Kwartet z Poslaka v sobotu 21. září. Koncert se uskuteční ve Sloupové síni Studijního centra. Na programu zazní skladby W. A. Mozarta, J. M. Krause, L. van Beethovena.

Repríza novodobé světové premiéry barokní opery Demofoonte Johanna Adolfa Hasse v podání sólistů a barokního orchestru Hof-Musici pod taktovkou Ondřeje Macka zazní v barokním divadle zámku Český Krumlov ve dnech 21. a 22. září. Režie se ujala Zuzana Vrbová. Začátek představení v 17:00 hodin.

Do časů velkolepých slavnostní na krumlovském zámku návštěvníky vrátí barokní ohňostroj s hudbou a barokní iluminace v zámecké zahradě v sobotu 21. září. Ohňostroj před Letní jízdárnou bude v režii Teatrum Pyrotechnicum z Českého Krumlova a začíná od 21:00 hodin.