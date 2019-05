Víš, že spíš? bude artový snímek kombinující hrané scény a animaci. Intenzivně na něm pracuje umělec Martin Michael Stiltenn. „Právě děláme pookénkovou animaci,“ ukazuje. Spolu s mistrem obrazu Petrem Kopřivou a technickým koordinátorem Oldřichem Klubalem kladou za sebou na stole v ateliéru sádrové nohy po staré dlažbě a každý krok fotí. Za vteřinu podle Petra Kopřivy potřebují alespoň 24 snímků. Animací se zabývají již rok. „Jsme stále na začátku,“ přiznává Petr Kopřiva.

Kulisy si výtvarník vyrobil sám. Třeba obří kůň, který si ve filmu „zahraje“ s Davidem Vávrou, vznikl, jak se zmínila umělcova manželka Iveta Stiltennová, už před pěti lety. „Muž to má v hlavě dlouho a až nyní nápad realizuje,“ vysvětluje žena. V záběrech uvidíte i umělcovy obrazy.

Ačkoliv jsou práce v ateliéru namáhavé a zdlouhavé, hotovo má být v říjnu. V té době také tým plánuje v galerii Barrandov výstavu o natáčení a s rekvizitami. Výsledek prý uvidíme jen v artových kinech. „Cílíme na zahraniční festivaly animovaných a experimentálních snímků,“ vysvětluje autor. K realizaci můžete přispět na internetové sbírce Hit hit.

Příběh malého chlapce, který utíká před hádkami rodičů do snů, bude autobiografický. „Neměl jsem růžové dětství a těšil jsem se na noc. Jako dítě jsem si sny uměl naplánovat a vědomě jsem do nich chodil,“ říká režisér, kterého fascinují sny stále. Již 20 let si vede snový deník, který ho inspiruje k další práci. Hlavního hrdinu režisér našel doma. Obsadil svého vnuka Matěje Kopeckého. „Vyhovoval typem, je naprosto přirozený,“ myslí si Martin Michael Stiltenn.

Tým se plánuje přesunout i do interiérů. „Pro hrané scény hledáme vhodnou lokaci,“ líčí režisér. Kromě Jindřichova Hradce připadají v úvahu i Český Krumlov a České Budějovice.

Pro film Martin Michael Stiltenn oslovil také Jaroslava Duška. O hudební stránku se postará Vladimír Franz, s nímž režisér plánuje i další spolupráci.