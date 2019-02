Český Krumlov - Nejen proces výroby dřeva zachycuje šestice klipů s názvem Tady se nám žije.

Jedním z natáčecích míst, která filmařům utkvěla v paměti, byl i činžovní dům ve Větřní obývaný Romy. Na snímku s kamerou student zlínské filmové školy Drahoslav Lysák. | Foto: Petra Ptáčková

Alternativu k současným propagačním filmům o Českém Krumlově a jeho okolí nabídnou studenti Vyšší odborné školy filmové ve Zlíně, kteří spolu s českokrumlovským umělcem Karlem Dvořákem, ředitelem JIP – Papíren ve Větřní Dušanem Grmolcem a dalšími kumštýři dokončují hudební film Tady se nám žije.

Ten v osmi originálních videoklipech s hudbou místních kapel představí nejen malebná zákoutí historického města a okolních obcí, ale také celý proces výroby papíru.

„V každém z dvanácti příběhů má papír svoji roli. Dřevo se někde musí vzít, vytěžit, dopravit jej k papírnám. Papír je zkrátka nedílnou součástí našich životů, ač si to možná neuvědomujeme,“ vysvětlil Karel Dvořák.

Prvoplánově reklamního díla se však diváci obávat nemusejí, jednotlivé hudební klipy jsou totiž doslova pastvou pro oči, ať už obraz podává svědectví o snažení filmařů na českokrumlovských zámeckých schodech, v hlubokém lese nebo na úvrati železniční trati poblíž Kájova. Opomenuty nezůstaly ani významné události z českokrumlovských dějin.

Papír snese mnoho

Přestože poslední natáčecí dny byly prozářené ještě letními slunečními paprsky, hotovo zatím zdaleka není.

„Všechny záběry už máme nahrubo sestříhané, jasno máme už i o hudbě. Oproti původnímu plánu jsme však ještě některé detaily upravovali, neboť názor na to, jak by měly jednotlivé klipy vypadat, se postupem času měnil,“ uvedl Karel Dvořák.

Teprve nad sestříhaným filmovým materiálem se podle něj ukázalo, jakým tématům bude více slušet groteskní pojetí a které by si naopak zasloužily spíše poetičtější ladění.

„Je to složitá věc, mnohdy se přijde na to, že předem stanovený příběh se jakoby ztrácí sám v sobě a je potřeba zvolit jiné záběry, aby bylo zcela zjevné, co tím autoři mínili,“ vysvětlil Karel Dvořák.

Každé filmové dílo je podle něj třeba brát jako živé dílo, které se ve finále liší od původního plánu. „Plán vzniká na papíře a ten, jak známo, snese velmi mnoho.“

Po definitivním sestříhání záběrů a doladění hudební části klipů musejí tvůrci ještě vyřešit grafické pojetí snímků. „Zamyslet se musíme i nad titulky, neboť každý z klipů by mělo uvádět krátké čtyřverší v japonském stylu,“ prozradil Karel Dvořák.

Perná práce vyvrcholí snad už na jaře příštího roku vydáním DVD, které 150 lidí, již se na jeho přípravě podíleli, náležitě oslaví. „Plánujeme promítání filmu spojené s koncertem kapel, jejichž písně v klipech zazní,“ naznačil českokrumlovský umělec.

Natáčení bylo cennou zkušeností pro mladé filmaře ze zlínské školy.

„Z profesionálního hlediska nás natáčení jako začínající filmaře hodně posunulo vpřed, ukázalo nové možnosti, dokonce schopnosti, které jsme během těch hektických dnů objevili. Čeho si však nejvíc vážíme, jsou zážitky, na které budeme vzpomínat ještě dlouho,“ řekla studentka Vyšší odborné školy filmové ve Zlíně Petra Ptáčková.

Jedním z nejsilnějších zážitků podle ní bylo natáčení ve větřínském činžovním domě, který obývají pouze Romové. To zůstalo v paměti i Karlu Dvořákovi: „Byla to nádherná zkušenost se srdečnými a citlivými lidmi.“

Karel Dvořák ocenil rovněž spolupráci s mladými filmaři. „Se studenty jsme se zpočátku jen oťukávali, přece jen je mezi námi generační rozpor a každý vidíme svět trochu jinýma očima. Ale spolupráce byla oboustranně přínosná, studenti mají svoje řemeslo výborně zvládnuté, takže jsme se od nich i lecčemus přiučili,“ dodal Karel Dvořák.