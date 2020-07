V pořadí již 29. ročník festivalu Okolo Třeboně tradičně zahájil léto v lázeňském městě. V sobotu 4. července na nádvoří zámku vystoupila zpěvačka Jana Rychterová, kapela Epydemye i písničkář Xindl X. Jejich akustické vystoupení přilákalo více než 500 návštěvníků.

Festival Okolo Třeboně již tradičně zahájil prázdniny, v sobotu se na zámeckém nádvoří představila zpěvačka Jana Rychterová, kapela Epydemye a Xindl X. | Video: Lenka Pospíšilová

Do 6. září do Třeboně ještě přijede řada dalších umělců jako Václav Hudeček s komorním orchestrem, Prague Cello Quartet či Ivan Hlas. Jak zmínil hudebník a hlavní dramaturg festivalu Pavel "Bárny" Barnáš, o zábavu nebude nouze. „Třeboň je synergií krásného města a muziky, my sem navíc přivádíme dobré české zpěváky,“ naznačil s tím, že talenty hledají v soutěži Houpací kůň.