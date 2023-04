Amatérští umělci z Hořic na Šumavě sehráli pašijové hry, které vypráví o posledních dnech Ježíše Krista. Představení se odehrálo v českokrumlovské klášterní zahradě a tímto jedinečným spektáklem začala mezinárodní akce nazvaná Europassion 2023, které vyvrcholí červnovým setkáním herců a znalců pašijových her z 15 států Evropy. To se odehraje v Hořicích na Šumavě, které jsou těmito hrami celorepublikově vyhlášené.

Podle principála souboru Miroslava Kutláka bylo dnešní představení v Českém Krumlově výjimečné v tom, že soubor hraje mimo Hořice na Šumavě jen velmi málo. " Herci si představení užili a vzhledem k perfektně zajištěnému zázemí se dala ta zima přežít.

Bylo nám ctí hrát v tak krásném prostoru klášterů Českého Krumlova a jsme rádi, že jsme byli alespoň na chvilku součástí této dominanty," uvedl. Představení poznamenalo chladné počasí, herci jsou při něm spoře oděni a někteří vystupují i bosí. "Vzhledem k tomu, jaká byla zima, nás příjemně překvapila celkem vysoká návštěvnost," uvedl Kutlák.

V Hořicích chystají pašije. Přivezou je na květnou neděli do Krumlova

Odpolednímu představení předcházelo zkoušení, a tak herci strávili na dešti asi pět hodin. „Dopředu jsem s tím počítal, hlídal jsem si imunitu, aby to ustála. Šel jsem spát brzy, teď funguji ve zdraví - žádná rýma ani kašel. Jak jsem vymrzl už na dopolední generálce, a pak ještě na odpoledním tréninku snímání z kříže, tak jsem se chvěl zimou už krátce po začátku představení. Možná to bylo i vidět,“ uvedl Jakub Suchánek, který ztvárnil hlavní postavu Ježíše Krista. Představení, které trvalo hodinu a půl se zúčastnilo 65 ochotnických herců. Nejmladším byl pětiletý Jakub Indra a nejstarší herečkou byla 83 letá Marie Soukupová, které řadu let zastávala roli matky Marie, nyní hraje jednu postav ve sboru. Ke 30 letům účinkování v souboru dostala od ostatních kolegů po skončení představení velikou kytici.

Na kongresu Europassion, který se uskuteční v červnu, se setkávají zástupci měst a obcí z celého kontinentu, kde se udržuje tradice inscenací pašijových her. Rozpočet kongresu je přibližně dva miliony korun. V Hořicích na Šumavě na letošním kongresu, který vždy hostí jiná země, očekávají účast minimálně tří stovek delegátů a stovek dalších hostů. Součástí programu bude i promítání fragmentu filmového záznamu Hořických pašijových her z roku 1897, což je druhý nejstarší film natočený ve střední Evropě. V současnosti v Česku pašijové hry připravují už jen v České Lípě a Žďáru nad Sázavou.

Po vorařích chtějí na seznam UNESCO Pašijové hry z Hořic na Šumavě

Pašijové hry mají v Hořicích na Šumavě tradici od roku 1816. V roce 1893, kdy byla v Hořicích otevřena budova pašijového divadla, představení zhlédlo na 30.000 diváků. Program Europassion 2023 pokračuje v Hořicích na Šumavě. Představení se bude hrát v sobotu 3. června (16:30 a 20:30) a o týden později v sobotu 10. června (20:30). Se svou rolí Ježíše Krista se rozloučí jeho dlouholetý představitel Tomáš Franců. „Tomáš hraje Ježíše Krista již 10 let. Bude to krásné zakončení jeho dlouholetého, výborného a také obětavého působení v hlavní roli,“ uzavřel Jakub Suchánek, který s ním v roli Ježíše alternuje.