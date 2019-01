České Budějovice - V Jihočeském divadle pokračuje odcházení: do Prahy míří Ondřej Vesel,ýi Martin Hruška a Ondřej Volejník. Vedení činohry zatím marně hledá náhradu.

Z Jihočeského divadla odchází několik klíčových herců. Martin Hruška a Ondřej Veselý (na snímku) míří od září 2014 do Divadla pod Palmovkou, stejné divadlo zlákalo i Ondřeje Volejníka. | Foto: Petr Zikmund

Po sezoně velkých nadějí přijde sezona ještě větších otazníků. Příští rok bude pro Jihočeské divadlo (JD) v mnohém zlomový. V lednu skončí šéf činohry Martin Glaser, již dnes šéfuje Národnímu divadlu Brno. Jak Deník informoval na jaře, před začátkem letošní sezony odešel Zdeněk Kupka. V září skončí Ondřej Volejník a za ním do Divadla pod Palmovkou přijdou také Ondřej Veselý a Martin Hruška. Koncem roku bude mít JD pravděpodobně i nového ředitele, Jiří Šesták již v květnu ohlásil své odcházení.

Problém musí řešit především činohra a její nová šéfka Jana Kališová. Když funkci na jaře přijala, měla radost, že jde ke skvěle sehranému souboru. Jenže jeho pánská část se zmenší možná až o pět členů, protože nové angažmá zvažuje i Roman Nevěčný.



Ondřej Veselý a Martin Hruška chtěli od příští sezony na Palmovce hostovat, ale tamní ředitel Michal Lang žádal, aby jako první rozhodoval o termínech. „Nelze být ve stálém angažmá a mít prioritu v jiném divadle. Proto budou hostovat u nás. Jsou ale oba duší českobudějovičtí a berou to jako zajímavou zkušenost. Byla bych poslední, kdo by jim bránil, a budu doufat, že se k nám po jedné dvou sezonách vrátí,“ řekla Jana Kališová.

Na Palmovce již hostují. Martin Hruška má v Praze dvě role: v Krvavé svatbě a politickém kabaretu Miloš Ubu aneb… Málem králem. V jihočeském angažmá prožil dvacet let a chce si vyzkoušet změnu, Palmovce zatím podepsal na dva roky.

„Tohle je změna velmi zajímavá. Na Palmovce se tvoří nový soubor, ředitel Michal Lang je výjimečná osobnost. Taková nabídka se nemusí opakovat a po 20 letech pociťuje člověk potřebu pracovat s jinými lidmi a v jiném prostředí,“ řekl Martin Hruška.



V JD zůstane jako externista. Stěhovat se ale nebude, i proto, že má tříletou a půlroční dceru. „Čekají mě dva roky náročnějšího pendlování, ale rozhodně tady nechci spálit mosty. Třeba se za dva roky rád pokorně vrátím, mám v Českých Budějovicích rodinu a zázemí,“ doplnil herec.

Šéfka činohry se teď dle svých slov musí hodně snažit, aby soubor doplnila ve věkové kategorii, jíž se v divadelní hantýrce říká střeďák. Je to velmi těžké, všichni, které obtelefonovala, jí přislíbili jen hostování. „Nalomen je Mário Kubec. Má tři děti a dva koně, ale říkal, že kdyby se mu tady líbilo, našel by se v jižních Čechách určitě statek, kam by se mohl přestěhovat," popsala Jana Kališová.