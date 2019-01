České Budějovice - Martin Glaser, šéf činohry Jihočeského divadla, v pondělí oznámil, že odejde. Soubor také opustí Věra Hollá, Zdeněk Kupka a Kristýna Čepková. Kdo Glasera nahradí, bude jasné koncem května.

Co dál? Martin Glaser (39), šéf činohry Jihočeského divadla, včera oznámil, že příští sezonu končí. Chce odejít na volnou nohu, lákala by ho například operní režie. Rozloučí se thrillerem Blackout. V činohře zároveň končí herci Věra Hollá a Zdeněk Kupka. | Foto: Deník/ Václav Pancer

České Budějovice – Končí jedna velká éra Jihočeského divadla. Šéf činohry Martin Glaser odpoledne 29. dubna oznámil, že v létě 2014 odejde na volnou nohu. Již po letošní sezoně opustí soubor Věra Hollá, Zdeněk Kupka a dramaturgyně Kristýna Čepková. A nový ředitel Divadla pod Palmovkou Michal Lang láká kromě Kupky i Martina Hrušku, Ondřeje Veselého a Ondřeje Volejníka.

Devětatřicetiletý Glaser působí v Jihočeském divadle 15 let, posledních osm vede soubor. „Příští sezona je vrchol mého šéfovského snažení se o moderní a sebevědomou činohru. A kdybych měl pokračovat, bude strašně těžké jít dál. A já nechci být udržovač,“ řekl Martin Glaser, držitel několika cen, naposledy loni za Arabskou noc.

Koho dosadí vedení divadla na jeho místo, bude jasné koncem května. Jiří Šesták jedná s několika adepty. „O jménech zatím nechci spekulovat,“ řekl ředitel divadla.



Po letech se pravděpodobně také zásadně obmění herecká parta. Jedním z těch, kdo zvažuje pražské angažmá, je Martin Hruška. Příští sezonu už by tam mohl hostovat.

„Pro mě je to strašně složité životní rozhodování vzhledem k tomu, že se mi má narodit dítě. Ale je to nabídka po 20 letech v angažmá Jihočeského divadla, zajímavá zejména díky osobnosti Michala Langa. Uvažuji o ní," reagoval herec.

Rozhodnutí Martina Glasera rozumí, i díky tomu, že sám činohře kdysi šéfoval. Ocenil, že za Glaserova vedení šel nahoru soubor i úroveň inscenací. „Na druhou stranu chápu, že po určité době potřebuje člověk nové impulsy, šéfování je strašně stresující. Ale bude se za něj těžko hledat náhrada," doplnil Martin Hruška.

Vášně v divadle budí odchod herečky Věry Hollé, které Martin Glaser neprodloužil smlouvu. Zdůvodňuje to tím, že pro ni nemá dost nových příležitostí. „Věra má zatím bohatý repertoár, ten může dohrát, ale už nemáme novou práci. V devatenáctičlenném souboru je pět hereček jedné věkové kategorie. To je naprostý nonsens, v téhle sezoně to už bylo zjevné. A stále tady chybí mladá herečka - až tu bude, pro tolik hereček jedné věkové kategorie práce opravdu nebude," okomentoval své rozhodnutí šéf činohry.