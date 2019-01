Jižní Čechy - Festival Expediční kamera zve za extrémy do Tibetu i Grónska.

Festival Expediční kamera - ilustrační foto. | Foto: Archiv festivalu

Splout si na kanoi od pramene v Zambii k ústí v Atlantiku řeku Kongo, vylézt s polskou dvojicí po více než 1500 metrů vysoké kolmé stěně v Grónsku, na koňském hřbetu putovat z Mongolska až do Evropy. Pestrý je záběr festivalu Expediční kamera, jehož třetí ročník představí na řadě míst jižních Čech filmy o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech. Ve středu 15. února od 18 hodin bude projekce v českobudějovickém klubu Horká vana, do konce března pak snímky projdou dalšími třinácti sály po celém kraji.



Exkluzivními hosty dnešního promítání budou dva cyklisté Lucie Kovaříková a Michal Jon. „Osobně uvedou svůj dokument První Češka, která objela na kole svět. Následuje beseda a rádi podepíší i svou autorskou knihu,“ zve organizátor budějovického promítání, cestovatel, spisovatel a spolupracovník Deníku Jan Cempírek.



Expediční kamera 2012 zahrnuje celkem sedm filmů. Snímek Ve vlčí kůži po stopách Džingischána přibližuje putování na koňském hřbetu z Mongolska přes střední Asii až do Evropy stejnou cestou, jakou kdysi prošly bojovné hordy největšího dobyvatele všech dob.



Ocenění z festivalů si přivezl dokument Co se stalo na ostrově Pam, jenž zachycuje polskou dvojici, která zdolala nejvyšší pobřežní útes na světě, 1500 metrů vysokou kolmou stěnu v Grónsku. Jediná možnost, jak se dostat pod ni, je na mořském kajaku mezi ledovými krami.



Film Mazungu zobrazuje první sólosjezd řeky Kongo od pramene k moři na kanoi, pět tisíc kilometrů nejtemnějším koutem tropické Afriky. „Tento snímek dokazuje, že i v 21. století lze podnikat opravdové expedice a čelit neuvěřitelným dobrodružstvím,“ řekl Jan Cempírek.



Dokument Nejdelší cesta ukáže, kolik kilometrů se dá za rok ujít pěšky v Číně, adrenalin vstříkne všem cyklistům titul Life Cycles o horských kolech. A emoce rozjitří snímek Odkud není návratu, v němž se špičkoví horolezci vydají na neslezený vrchol ve východním Tibetu. „U tohoto filmu je povoleno brečet i drsným horolezcům,“ vzkazuje za pořadatele David Gladiš.



Kromě budějovické projekce, kam je ve středu vstup 120 korun, zaostří tento týden Expediční kamera ještě v pátek na Borovany, kde se promítá od 17 hodin v kinosále na zámeckém nádvoří a lístek vyjde na 50 korun, a v neděli na Strakonice. Tam přehlídka startuje od 16 hodin ve Společenském sále Šmidingerovy knihovny na II. hradním nádvoří, bonusem bude promítání fotografií ze Srí Lanky. Vstupné činí 80 a 70 korun.