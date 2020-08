Visací zámek a host SPS hrají od 19 hodin na letním parketu Koňská dráha v Holkově.

Hop Trop a Samson Lenk budou hrát na hradě Pořešín. Koncert legendární folkové kapely začne ve 20 hodin. Vstupné 350 Kč. Samson, Huberťák a Šroub.

Vernisáž výstavy fotografií ve Velešíně. Výstava má názevJihovýchodní Asie a Covid-19. Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Japan. Vystavují Veronika Koubová a David Alexander Stone. Vernisáž se koná v pátek 7.8.2020 v 18 hodin ve Výstavní galerii Jakub ve Velešíně a výstava potrvá do 6.9.2020. Otevřeno denně od 9 do 16 hodin.

Závěrečné představení účastníků tanečních kurzů můžete vidět v pátek v Českém Krumlově. Bude to představení účastníků kurzů pod vedením Jiřího Horáka od 20 hodin ve 20 hodin v Městském divadle. Vstup 150 Kč.

Možnost rezervace vstupenek v Návštěvnickém centru Klášterů Český Krumlov.

Fontanela v Kaplici v rámci Kaplického divadelního a kulturního léta v Kap Café hraje od 18.30 hodin. Vstupné 90,- Kč.

Kamilova srdcovka All That Jazz bude znít v krumlovské Prelatuře od 19 do 22 hodin. Repertoár této trojice tvoří převážně autorská tvorba, zabrousí ale i do jazzových standardů. V jejich podání zní každý dobrý song vzdušně, nahatě a zábavně. K tomu si můžete dát občerstvení.

Bílé infermo. Iva Bittová a Živulenky spustí v Dobrkovickém mlýně od 19 hodin festiválek. Vstupné 290/190 Kč.

Vstup je od 18.00 hodin.

Program:

19.30 Živulenky

20.30 Iva Bitová a Vladimír Václavek

22.00 - 23.30 afterparty - Kristina & the Freedees.