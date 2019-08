Podle šéfa opery Tomáše Studeného se jedná o náročný počin. „Je tam obrovský sbor, veliký orchestr,“ říká s tím, že bylo třeba sehnat výpomoc. „Aby se dala opera realizovat, musí v ní účinkovat špičkoví sólisté,“ vysvětluje.

Čínskou princeznu Turandot, která dává nápadníkům hádanky, zpívá před točnou Anastasiya Roytman či Iveta Jiříková. „Je to krásná role, tvrdá přísná princezna, která ovšem nakonec povolí lásce,“ charakterizuje ji Iveta Jiříková. Úlohu neztvárňuje poprvé. Jejímu protějšku, princi Kalafovi, který zvítězí, propůjčili hlas Paolo Lardizzone a Igor Stroin. „Chce získat skutečně její srdce, ne jen ruku, a tak jí nechává otevřené dveře a zároveň klade hlavu na špalek,“ nastiňuje děj Tomáš Studený. Igor Stroin, pěvec z Podkarpatské Rusi, který hovoří slovensky, si novou zkušenost chválí. „Zajímavé je, že nezpívám do mikroportu. Všechno je slyšet a pro diváky to vypadá jako film,“ myslí si. Kalaf je pro něj výzva. „Všichni tenoři se bojí zpívat Kalafa, protože si myslí, že je to velký dramatismus,“ vysvětluje představitel prince. V roli otrokyně Liu, která pro prince zemře, uvidíte „Lišku Bystroušku“ Ivanu Rusko, nebo Ilonu Mataradze.

Inscenace je složitá i po organizační stránce. Ještě minulý týden divadlo shánělo k zapůjčení čínské gongy. Scénografie je podle Tomáše Studeného odvážný experiment. Jan Polívka, který ji má na starosti, vymyslel prvek svítících balónů jako měsíc a slunce. Jeden z nich má šest metrů. Čínské altány i kostýmy podle šéfa opery čerpají z tradice a využívají kaligrafie, aniž by byly přehnaně dekorativní. Orientální atmosféru vykouzlí i prapory, vějíře a s trochou představivosti i letohrádek Bellarie.

Režie se ujal Tomáš Ondřej Pilař. „Má za sebou několik režijních projektů, byť je to mladý umělec. Momentálně je šéfem souboru plzeňské opery,“ představuje režiséra Tomáš Studený, který ho zná od jeho studentských let.

Kolem točny se při představení pohybuje neuvěřitelných 180 lidí.

„Když máme stou sezonu, zkusíme si sáhnout na horizont svých možnost a uvedeme veliký operní titul,“ uzavírá Tomáš Studený.

Operu divadlo uvádí do soboty 10. srpna každý den kromě pondělí od 21 hodin.