Český Krumlov/ROZHOVOR/ – Vítaným zpestřením a ozdobou večera se stalo na 5. Reprezentativním plese města Český Krumlov taneční vystoupení Veroniky Arichtevy a Michala Necpála, hvězdného páruz taneční televizní soutěže StarDance. Návštěvníky plesu potěšili hned třemi tanci. Sympatický pár pak neskbrlil s odpověďmi.

Jak se vám tančilo v Českém Krumlově?

Veronika Arichteva (V): Moc hezky. Já tedy zatím nemám srovnání, jelikož tohle je naše vůbec první předtančení po soutěži Star Dance. Ale mám pocit, že nám diváci strašně fandili, a snad nepoznali chyby (smích).

Michal Necpál (M): Chyby nebyly!

V: Bylo to fajn. A snad příště už nebudu tolik nervózní. Tím myslím příště v Českém Krumlově, samozřejmě.



Jak teď trénujete po Star Dance?

M: My to teď máme tak, že jakmile přijde předtančení, tak si před ním dáme pár tréninků. Tím, že nemusíme vytvářet choreografii a už je všechno dané, jde spíše o rekapitulaci a o to, dostat se zase trochu do formy, aby fyzička byla na nějaké úrovni.

A: Je pravda, že vyjít tady ty točité strmé schody do šatny je pro mě trošku problém.



Vždy mě uchvátilo, jak bravurně zvládáte figuru, kdy Veronika padá vzad a Michal ji přidrží zespodu za krk. Co při tom, Veroniko, musíte dělat, aby se to povedlo?

V: Celkem nic, choreografie je postavená tak, že všechno zařídí Míša, je to založeno na důvěře, že mě nepustí. Tady byly přitom trošku ztížené podmínky, protože to klouzalo.

Ale asi při tom pádu musíte zpevnit tělo?

V: Právě naopak. Při tom pádu musím být úplně uvolněná, až když jdu zase nahoru, musím zpevnit střed těla.

To jsme měli v choreografii větší pád. V rumbě, kde zavřu oči a Míša mě těsně nad zemí chytí, kde jsem v té chvíli jako prkno.



Co vy a Český Krumlov? Pobyli jste tu někdy?

M: Slyšel jsem o městě, že je to tady nádherné, ale doposud jsem neměl čas si to tady projít a ani tentokrát se mi to nepodaří. Navíc teď je na to venku hrozná zima.

A: Já už tu párkrát byla, i spala. Rádi bychom tu pobyli, hezky si to tu užili, popili, ale ještě teď v noci musíme chvátat zpátky do Prahy, protože zítra nás čekají další povinnosti. Takže to není žádná zábava, když hned po tanci musíme domů.



Co vás čeká v nejbližší době?

A: Mě práce v divadle. Připravujeme divadelní hru Meda o mecenášce a sběratelce umění Medě Mládkové, která letos oslaví životní jubileum sto let. Také mě čeká natáčení filmu a další předtančení, které bude pětadvacátého ledna na Reprezentačním plese města v Dolním Benešově.