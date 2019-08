Premiéru uvidíte 12. září. Nový celovečerní film se dočkal úspěchu už nyní. Byl vybrán do hlavní soutěže do 76. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách, který se koná na přelomu srpna a září, kde ho uvidí diváci i odborní kritici. Trému prý Václav Marhoul nemá. „Bude to tak, jak to bude, film bude přijat či nepřijat, s tím nic neudělám,“ krčí rameny a dodává: „Já Nabarvené ptáče natočil, jak jsem nejlépe uměl.“ Spolu s dalšími 37 filmy se titul představí také v prestižní sekci Special Presentations v září na 44. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Torontu.

Snímek Nabarvené ptáče vznik na motivy stejnojmenné knihy Jerzyho Kosińského o židovském chlapci, který se za druhé světové války protlouká sám východní Evropou a setkává se hlavně s krutostí a předsudky lidí.

Jaké další příležitosti to filmu přinese, je podle Václava Marhoula ve hvězdách. Není prý ani tak podstatné to, že ve snímku hrají světové hvězdy jako Udo Kier, Barry Pepper, Stellan Skarsgård, Julian Sands či Harvey Keitel. „Daleko důležitější je, jak sám za sebe zabojuje, jak dopadne v Benátkách a v Torontu. Jak bude film hodnotit světová odborná kritika a recenzenti, jak se k němu postaví porota, jak bude přijat samotnými diváky,“ vysvětluje Václav Marhoul, co bude rozhodovat.

Náklady na snímek se vyšplhaly na 175 mil. Kč. „Není to český film, je to film, který natáčí český režisér,“ nechal se slyšet při natáčení v listopadu 2017 tvůrce.

Kompromisy prý nedělá a tak tomu bylo i tentokrát. „To proto, že mám skvělého producenta, který mě v tom podporuje. Jmenuje se Václav Marhoul,“ vysvětluje.

Výsledný snímek, který divák uvidí, je černobílý, bude trvat téměř tři hodiny a mluví se v něm jen devět minut. Reakce diváků se režisér nebojí. „Proč bych měl? Někdo to stráví dobře, další těžko, někdo vůbec. Takhle to chodí s každým filmem, obrazem, románem, hudbou…,“ myslí si Václav Marhoul. A tak je to dobře. „Svět, ve kterém by všichni cítili úplně to samé, mysleli by si bez rozdílu stejné věci, na všechno měli společný názor, by byl strašlivým světem. Byl by místem, kde by se nedalo žít,“ vysvětluje režisér a doufá, že divák si odnese z kina otázky, na které bude chtít sám za sebe najít odpovědi.

Drama Václav Marhoul natáčel na 43 lokacích na Ukrajině, Slovensku, v Polsku a Česku včetně jižních Čech. Ve snímku uvidíte záběry z Českého Krumlova, Boletic nebo od Lipna.

Do hlavní role malého chlapce byl obsazen tehdy 11 letý Petr Kotlár z Českého Krumlova. „S Péťou se mi pracovalo dobře,“ ujišťuje režisér. Chlapec se prý den ode dne po všech stránkách zlepšoval. Péťovi přeje spíše, aby vystudoval střední a vysokou, než aby se vydal po dráze herecké.

Co dál, Václava Marhoula neznepokojuje. „Nevím, jestli ještě natočím nějaký film. Nedělám je na objednávku,“ říká. Co přijde ho musí opravdu zajímat. „Srdce a hlava zůstávají otevřené všemu,“ uzavírá.