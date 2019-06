Těm, kdo mají na území záboru trvalé bydliště, budou doručeny volné vstupenky. Organizátoři přitom vycházejí z evidence obyvatel dle trvalého bydliště. Ti, kdo v území trvale bydlí, ale nemají tam trvalé bydliště, se mohou do 20. června obrátit na telefon 380 727 365, 380 711 775 nebo osobně každý všední den v časech 8–11 a 12–15.30 hodin na kancelář Městského divadla v I. patře.

Ostatní obyvatelé Českého Krumlova mohou získat zvýhodněnou vstupenku na celé slavnosti za 100 korun. Tyto vstupenky lze zakoupit pouze v předprodeji, a to v Infocentru na náměstí Svornosti, Unios Tourist Service na I. zámeckém nádvoří a v pokladně Městského divadla Český Krumlov. Předprodeje můžete využít do pátku 21. 6. do 14 hodin. Pochopitelně musíte prokázat trvalé bydliště v Č. Krumlově. Maximální počet vydaných vstupenek je pět klusů. Na branách do města ve dnech slavností již tyto vstupenky zakoupit nelze!

Pro provozovny na území záboru jsou opět přichystány volné neprodejné vstupenky pro zaměstnance, kteří budou ve dnech slavností v práci. Vstupenky si je možné vyzvednout do 20. června, ve všední dny v časech 8–11 a 12–15.30 hodin v kanceláři divadla v 1. patře. Také je možné využít objednávkový formulář.