Jelikož bouře při posledním vystavení figur na věži jednu z nich zničila, bylo třeba ji znovu vytvořit. Toho se opět chopil krumlovský malíř a restaurátor Karel Hrubeš, povolaný do akce spolkem Proradost, jež stojí za nápadem čas od času vyplnit prázdné niky ve výmalbě na zámecké věži renesančními postavami, velmi podobnými těm, jaké tam kdysi v dávné minulosti skutečně bývaly.

Karel Hrubeš se v neděli na divadelním jevišti pustil do malby obří figury představující živel Země. Zdatně mu přitom asistovali členové Proradosti Ladislav Pouzar, Jan Vozábal a Andrej Lukeš. „Pořád mě to baví,“ říkal Karel Hrubeš. „Nejhorší byl pochopitelně v roce 2011 ten úplně první panák, než si člověk vše vychytá a zjistí, co to dělá.“

Čtvrtý živel do party je tedy na světě, tak si nezapomeňte o slavnostech růže pořádně prohlédnout zámeckou věž, jestli se na ní něco nezměnilo, a kdepak ty živly asi jsou.

Více čtěte v Českokrumlovském týdnu ve středu 12. června, tedy v týdeníku Českokrumlovského deníku.