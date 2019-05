Tento dům na velešínském náměstí se pořád nedaří úspěšně dlouhodobě využít. „Nájemce momentálně sháníme,“ přitakal starosta Velešína Petr Vágner. „Uvidíme, koho ze zájemců rada města vybere.“ Předchozí nájemce skončil na konci března, vedení města doufá, že během června už bude zase Zlatá podkova sloužit veřejnosti. Město se nemíní tohoto patrového objektu naproti radnici vzdát, jelikož se uvnitř nachází jediný velký společenský sál ve městě. Dům disponuje sklepními prostorami s kotelnou, v podlaží jsou restaurace a salonek s kuchyní a dalším zázemím. V dalším patře je sál. Nechybí rovněž ubytovací prostory. Několik pokojů a byt. „Chtěli bychom, aby byl tento dům hodně využívaný, aby žil,“ vysvětluje Petr Vágner.

Interiér domu, který by mohl sloužit ke společenským účelům, je však třeba důkladně zrekonstruovat, neboť i to hraje významnou roli v tom, proč tam dosavadní nájemci moc dlouho nevydrželi. S rekonstrukcí vedení města v brzké budoucnosti počítá.

„Současní zájemci o pronájem jsou s tím srozuměni,“ ujistil Petr Vágner. „Chtěli bychom, aby v budoucnu nebyla v provozu pouze restaurace, ale aby byl sál kromě plesů a tancovaček využívaný i během týdne. Proto v současnosti komunikujeme se spolky a sportovními oddíly o tom, jak by se dal sál využít permanentně i jinak. A tomu bychom pak v rámci možností přizpůsobili i projekt rekonstrukce.“ To má na starosti pracovní skupina za tím účelem vytvořená.

Po rekonstrukci by se tak mohly propojit všechny společenské objekty v jedno kulturní centrum ve středu města. A to po linii kino, Zlatá podkova, infocentrum a galerie u Jakuba s Kantůrkovcem na dolním konci náměstí. „Propojily by se nejenom funkčně, ale i organizačně. Byl by úspěch toho dosáhnout,“ podotkl Petr Vágner.