Bylo mi 28 let, když jsme s bývalým manželem, architektem přes památky, otevřeli butik. Pomohl mi ho zrekonstruovat, a tak jsem začala před 21 lety „butikovatů v Českých Budějovicích s autorskou módou. Měla jsem dva šperkaře, dvě návrhářky, to bylo všechno, a směle jsem otevřela butik v České ulici. Jak šel čas, manžel jezdil čím dál častěji za prací do Českého Krumlova, který se mi moc líbil. Debatovala jsem s ním o tom, jestli by stálo za to založit butik také tam.