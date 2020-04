Na Zélandu jsem byla na začátku úplně přešťastná, protože jsem konečně neměla tisíc aktivit. Chodila jsem do práce, ve volnu jsem poznávala Auckland, učila se angličtinu nebo si chodila zacvičit do parku jógu. Teď už jsem tu víc jak dva a půl roku, a občas se přistihnu, že už jsem na tom úplně stejně jako doma. Našla jsem si tu keramický kroužek, kde jsem potkala spoustu úžasných lidí, kteří mě velmi vroucně přijali. Taky chodím pomáhat na komunitní zahradu, kde jsem potkala takovou svoji další rodinu. Začala jsem vyrábět keramické šperky inspirované novým Zélandem a ve volných chvílích si s manželem užíváme moře, jedeme někam do hor, do přírody nebo drandíme na elektrických koloběžkách. Upřímně řečeno to není pořád taková idylka, jak by se mohla zdát. Je to občas dost náročný, ale stojí to za to.