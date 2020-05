Kamil Hošek řemeslníky nepotřebuje. Poradí si

Zdroj: Deník / Redakce

Kamil Hošek od narození bydlí v Loučovicích. „Od malička mě bavilo opravovat, seřizovat, vyrábět vše možné. Nejvíce mě bavilo kolo a cestování vlakem,“ říká. „Chtěl jsem studovat na mašinfíru, ale nakonec jsem vystudoval maturitní obor mechanik seřizovač pro stroje a zařízení. Po vojně v Českém Krumlově u jednotek OSN jsem nastoupil do papíren v Loučovicích jako zámečník, posléze jsem se stal programátorem a seřizovačem počítačových linek na zpracování papíru. Teď už sedm let pracuji v Lipnoservisu jako mechanik kol a lyží, takže koníček se stal prací. Zatím mě to baví.“