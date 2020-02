Karel Kašák je hokejista i archeolog. Miluje cestování

4. Karel Kašák je pro každou legraci, tak se nebrání ani účasti na masopustu. Ale jeho druhým velkým koníčkem je hokej. Jako hodně kluků, hrál hokej od dětství. „Asi někdy od pěti let jsem chodil hrát hokej v Českém Krumlově. Prošel jsem tu vesměs všemi kategoriemi, až jsem kvůli zranění někdy na prahu dospělosti a začátku studia přestal. K hokeji jsem se zase vrátil později díky synovi, když jsme se z Prahy přestěhovali zpátky do Českého Krumlova. Přivedli jsme ho na stadion bruslit, a už jsem u toho zůstal. Potkal jsem tu známé trenéry a spoustu bývalých kamarádů, s nimiž jsem hrával, takže jsem byl postupem času zvolen do čela klubu jako předseda. Současně na stadionu působím i jako trenér, momentálně trénuji tým juniorů. S kolegy z výboru a s trenéry se snažíme rozvinout krumlovský hokej více, než to bývalo, a naučit bruslit co nevíce dětí z Krumlova i okolí.“