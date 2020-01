Milan Prokeš: Lezectví je hlavně o kamarádství

Spolu s lezectvím jsem si oblíbil i slack line. Kamarád, když jsem zrovna nelezli, nebo nebylo počasí, vytáhl a natáhl mezi dva stromy popruh a chodil po něm. Je to dobrý trénink stability, balancu, koordinace a koncentrace. Při chůzi po popruhu napjatém ve výšce tak 1,5 metru nad zemí, jsou nejhorší ty poslední metry. Člověku se zdá, že už to přejde, ale přichází obava, že to zkazí. Je to trénink koncentrace na to být tady a teď a soustředit se jen na pohyb. A dá se to provozovat všude, v parku, doma před barákem…