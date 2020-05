A pak je mou srdeční záležitostí hrádek nad Lipnem. Jsem 23 let předsedou spolku Vítkův Hrádek. K této činnosti mě přivedl vyšebrodský Petr Ziegrosser, který mě pozval, abych na besedě vyprávěl o Himalájích a létání. Debata se pak stočila na to, že Vítkův hrádek na Svatém Tomáši padá a zakládají spolek. Při té besedě se dala dohromady parta lidí, a začalo to fungovat. Nyní připravujeme Petru Ziegrosserovi pamětní desku. Hrádek mi učaroval a chytl mě za srdce. Tehdy byl ve zbědovaném stavu a díky iniciativě Petra Ziegrossera se to začalo hýbat.

Zdroj: Deník