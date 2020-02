Nejraději si s kovy hraje při vzniku uměleckého výtvoru

Také každý šperk je malé výtvarné dílo. Dělám je z nerezu. Mnoho lidí má nerez spojený s představou, že je to kov leštěný podobně jako nerezové hrnce, příbory, ale tak to úplně není. Když se nerez kove, má tmavou barvu jako železo a je na první pohled k nerozeznání od běžného železa. Je to ale nerez. Je tvrdší, hůř se opracovává, hůř se to ková, než běžné železo. Ale zase má tu přidanou hodnotu, že když s tím zmoknete, nezrezaví vám to. Třeba tento šperk je přeleštěný, aby se zdůraznila plasticita šperku. Je to kovaná nerez.