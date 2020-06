Zdroj: Deník / Zuzana Kyselová

Mou zálibou je rovněž cestování. Rád poznávám svět s batohem na zádech. Líbí se mi kempování a nevyhýbám se mu ani v zimě. Je to výzva a ohromný relax v klidu přírody. Ale ne vždy je to příjemná idylka. Často se potýkám se zimou, ale například zážitkem, na který nezapomenu, byla obrovská bouřka s vichrem a přívalovými dešti, která nás zastihla ve Skotsku. Vypadalo to, že nás vítr smete, do stanu tekla voda, ale nepropadli jsme panice, nějak se nám za strašného úsilí podařilo zakrýt stan plachtou tak, aby stan a věci neodlétly a současně abychom se neudusili. To byl opravdu adrenalin a úžasná zkušenost.