Nedávno Růženka Vinciková navázala spolupráci s Prachatickým muzeem. Pravidelně mívá tvořivou dílnu při prachatických vánočních trzích. Bere to tak, že má možnost předávat to, co se naučila. „Vlastně se to překlopilo do takové fáze, že všichni o mě vědí, a když něco potřebují předvést, tak se ozvou a já, když čas dovolí, tak vyhovím a přijedu,“ říká a ujišťuje, že první na řadě jsou vnoučata.