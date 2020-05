Ráda cestuji a poznávám nové kraje. Kromě naší země jsem také ráda cestovala za hranice všedních dní a poznávala cizokrajná místa, ale posledních devět let se mi svět smrsknul na jedinou destinaci, a to Nizozemí. Pravidelně tam jezdím 2x do roka navštívit rodinu mladší dcery. Měla jsem tuto zemi ráda už od mládí, to když jsem poprvé navštívila drážďanskou galerii Zwinger a tam jsem „objevila“ staré holandské mistry. Teď už během let mám možnost poznávat různé kouty této země, mentalitu lidí (velmi vstřícnou) a krásu památek. Je příjemné poznávat místa, kde moji oblíbení umělci vytvářeli svá nesmrtelná díla. Mám také ráda moře, ale v posledních letech je to spíše Severní moře.