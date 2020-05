Rychlá kola mě provázela od útlého dětství. Na rallye jsme s tátou vyráželi jako diváci, díky focení jsme postupně poznali spoustu lidí, kteří se kolem toho sportu motali, a doma v Krumlově jsme se snažili aspoň trochu pomáhat s organizací. Ta komunita lidí, kteří se automobilovým soutěžím aktivně věnují, zase není tak veliká, navíc jižní Čechy vždy byly krajem motorismu zaslíbeným. Ještě když jsem měl „mokré papíry“, už jsem mířil do Klatov na školení nutné k vydání závodní licence. Nikdy jsem neměl ambice být jezdcem, takže jsem rád využil nabídky kamaráda Pavla Stráského z Netřebic a v roce 2006 se s ním svezl na jednom amatérském podniku u Českých Budějovic a krátce po maturitě jsme spolu odstartovali do mé první opravdové rallye v Prachaticích. Za šest let aktivního závodění jsem s několika piloty v různých autech absolvoval přes 50 soutěží a zažil krásné momenty, na které nikdy nezapomenu. Ne vždy se však dařilo podle představ, takže třeba havárie na Valašsku, když jsme po skoku v rychlosti kolem 160 kilometrů za hodinu letěli pozadu mojí stranou auta přímo do ovocného sadu a nakonec místo nárazu do stromu přišlo pouze jedno salto z meze dolů, patřila k těm momentům, kdy mi skutečně zatrnulo. Já vím, jsme blázni, ne každý tohle pochopí… ale všechno vždycky dobře dopadlo, takže téhle kapitoly rozhodně nelituji.

