Nedávno jsem se zamyslel nad tím, co spojuje autory knih Seidelova Šumava. Snad je to zvědavost. Sám rozhodně zvědavý jsem. V mládí jsem přečetl stovky knih, od kosmonautiky přes fotografii. Historii mám rád ve všech možných podobách, i nábytek. Dřevo a jeho zpracování je základem. Nacházíme jej ve skanzenech, muzeích ale i na půdách a ve stodolách rozpadlých staveb. Archivy byly dříve pro běžného badatele nedostupné, dnes je to lepší. Chtěl bych mít na práci v archivech víc času. Zde je potřebné lepší vzdělání, znalosti. V dětství jsme byli s bratrem často u dědečka a babičky. Pomáhal jsem v dílně se dřevem, babičce na zahradě a se zvířaty. Děda se těšil na důchod a začal opět vyrábět dřeváky, ty pravé celodřevěné. Minulost je pro mě cestou, jak jít do budoucna. Na vysoké škole většina vědců a studentů zkoumala dřevo novými pokusy. Já zjišťuji, jak to dělali lidé dříve a snažím se najít poučení tam. Před mnoha lety se mi dostaly do rukou staré pohlednice, kde bylo dřevo v domech a řemeslech také vidět. Některé podepsané Josefem Seidelem z Krumlova, kde jsem se narodil. Padlo rozhodnutí, budu je sbírat. Navíc jsou to staré fotografie z dřevěných fotoaparátů.