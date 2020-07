Převozník tíhne k vodě, ale válčí i v airsoftu, vede dětský oddíl a lyžuje

Mým koníčkem je také potápění. Nejlepší potápění je v Egyptě. Velkým zážitkem je potápění v zátoce Abu Dabbab, kde jsou obrovské karety. Plaval jsem s karetami, které byly někdy větší než já. Takže fakt super. Ze žraloků jsem potkal jenom malého, to byli ti malí pobřežní. Při potápění v moři musí být člověk pořád ve střehu. Před živočichy ve vodě je třeba mít vždy respekt. Člověk se pohybuje v cizím prostředí, a kdykoliv může něco zaútočit. Koupal jsem se i s delfíny. V delfináriu. Vozili nás, hladili jsme si je. Bylo to skvělé, je to zážitek na celý život. Stojí to hrozně moc peněz, ale stojí to za to. Alespoň jednou za život.

Zdroj: archiv M. Lorence, Deník