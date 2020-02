Rád účinkuje a baví lidi při masopustech

František Daněk bývá důležitou postavou masopustů. Letošní zlatokorunský vedl jako hejtman, uplynulou sobotu se chystal do Nesmeně. „Dneska už na masopustech nehraju na harmoniku, ale pořád pomáhám. Do Nesmeně si vždy těším, to je moje srdeční záležitost. Tamní koleda má velikánskou tradici. Už v pátek začínají přípravy v hospodě, loupou se brambory, česnek na cmundu, a všichni, kdo tam jsou, si chtějí také zazpívat, tak tam beru harmoniku. Pak jdu s některými koledníky na sál, kde je zkouška, a zaučují se případní koledníci noví. Poté se koná v jedné hospůdce tzv. zásek, kdy se sejdou koledníci a střapatí, hraje, zpívá se, a je to příprava na druhý den, kdy ráno spolu s koledníky jdeme žádat o koledu ke starostovi obce. Tam se zase sedí a hraje, zpívá. Já je potom odvedu na sál, kde si koledníky převezme hudba, která je provází a hraje celý den. A já s mým zetěm tam hrajeme jednu z hlavních masek.