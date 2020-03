Sklenář z Prachatic „ukryl“ do vitríny korunovační klenoty

Získat velkou zakázku v Prachaticích a okolí je sice kumšt, ale několik takových se podařilo. Třeba pro prachatickou Jitonu firma Glass Prachatice pracovala až do jejího zrušení. „První práce pro Jitonu byla náhoda, protože mi volal šéf, že nutně a okamžitě potřebují jedno sklo do nějaké skříně, že kamion už čeká na odvoz. Ať si řeknu kolik chci, že to zaplatí. My to udělali a zadarmo. Ale při odevzdání jsem si neodpustil poznámku, že takové rychlovky by měl dělat ten, komu dávají zakázku jako celek,“ popisuje. Pár dní na to mu pan Boreš volal znovu a dlouhodobou velkou zakázku firma Glass dostala.