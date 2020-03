Věnuju se řadě činností. Domácí sýry jsem začala tvořit s dcerou, když jsme na návod narazily na internetu. Doma se dá vyrobit jakýkoliv sýr. Absolvovaly jsme i kurz, vyrábět sýry je úžasné. Dělám je z kravského mléka, protože kozí a ovčí mléko tady moc není. Od těch nejjednodušších bylinkových a podobných jsem dospěla k Hermelínu, Nivě, Romaduru – je to úžasná alchymie. Na jejich zrání jsem si pořídila skříňovou vinotéku. Pěkný pohled je na zrající hermelín. Formičky jsou děrované, aby to mohlo odkapávat, a v těch místech to plísňově chlupatí jako první. Je to moc hezké.