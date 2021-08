ROK 2012

Cenu za Markétu Vondroušovou často přebírá již od jejích útlých let maminka Jindřiška, v tomto případě na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Sokolov za rok 2011. „Když bylo Markétě pět let, řekl mi jeden bývalý tenisový reprezentant: Věnujte se té holce, ta se to naučí. Tak jsem ho poslechla," řekla pro Deník.

Markéta VondroušováZdroj: Deník