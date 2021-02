Děti začalo na dovolené pobolívat v krku a tak najdete nejbližší lékárnu. Jak se ale zeptat na vhodné pastilky? Do you have any throat lozenges? (Máte nějaké pastilky na bolení v krku?) Jak se poradit v případě horečky a jak se řekne „kašel? Podívejte se na další slovíčka a fráze.

Další užitečné fráze:

I have a fever. Can you recommend something I should take?

Mám horečku. Jaký lék byste mi doporučil?

Can I have any cough drops?

Máte nějaké kapky proti kašli?

I have a diarrhoea. What would you recommend?

Mám průjem. Jaký lék byste mi doporučil?

I fell down and I scraped myself up. I need some disinfectant.

Upadla jsem a mám odřeniny. Potřebuji nějakou dezinfekci.

Užitečná slovíčka:

a fever- horečka

to recommend – doporučit

to take – zde: vzít si, užít (o léku)

cough- kašel

drops – kapky

cough drops – kapky proti kašli

a lozenge- pastilka

throat – krk

a diarrhoea - průjem

to fall down - upadnout, spadnout

to scrape oneself up - odřít se, mít odřeniny

disinfectant - dezinfekce

Partnerem seriálu jsou Univerzita Jana Amose Komenského Praha a škola Jazykové kurzy TANDEM.CZ, která připravuje metodickou a jazykovou část projektu.

Všechny již vydané díly najdete na www.denik.cz/jazyky