Jižní Čechy - Je to velmi dobrá zpráva pro všechny Jihočechy. Správa železniční dopravní cesty hodlá opravit během příštích pěti let na čtyřicet nádraží v Jihočeském kraji za téměř půlmiliardy korun. Bude to jedna z největších stavebních akcí v jižních Čechách od listopadové revoluce v roce 1989.

Českobudějovické vlakové nádraží. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Jenom rekonstrukce zchátralé novorenesanční nádražní budovy v Českých Budějovicích bude stát 165 milionů korun a potrvá dva a půl roku. Kromě nádraží v jihočeské metropoli opraví správce železnic i staniční budovy v Táboře, kde bude proinvestováno 63 milionů korun, Písku, Českém Krumlově, Strakonicích a dalších míst na jihu Čech.

Zvláště stav českobudějovického nádraží je tristní, rozbitá střecha, okna, kterými profukuje a rozpadající se fasáda. Pro jihočeskou metropoli to není dobrá vizitka, má to špatný vliv i na cestovní ruch, protože hodně turistů ze zahraničí, hlavně z asijských zemí, do ní přijíždí vlakem. Říká se, že první dojem bývá důležitý. Když ovšem takový návštěvník jako první z Českých Budějovic vidí zchátralou nádražní budovu, tak z toho má hodně špatný pocit a může svým přátelům říci, aby si dovolenou raději naplánovali jinde. To by nebylo dobré už z toho důvodu, že pro jižní Čechy je cestovní ruchu důležitým zdrojem příjmů. Padající kusy omítky navíc mohou i zranit kolemjdoucí. Nádražní objekty jsou v České republice obecně ve špatném stavu a je to také důsledek jejich podfinancování z éry socialismu, kdy se jejich údržba zanedbávala.

A ještě jeden důležitý fakt. Někteří z nás mají ve zvyku svádět na Evropskou unii všechno možné, pomalu i to, že se špatně vyspí. Jenomže bez unijních peněz by SŽDC jihočeská nádraží neopravila. Z oněch půl miliardy budou dotace z fondů EU činit minimálně polovinu, tedy čtvrt miliardy korun, ale velmi pravděpodobně to bude ještě víc. Je dobré si uvědomit, že unijní peníze nám výrazně pomáhají budovat železnice, dálnice, vodovody, kanalizace další důležité stavby.

Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), europoslanec