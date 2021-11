Třeboň před pár dny představila Vodní svět za 140 milionů korun. Nádherný areál plně určený k odpočinku obyvatel města i lázní. A téměř bez dotace.

Lázně daly 23 milionů korun za movitý majetek, kraj přidal 10 milionů a zbytek město. Od roku 2019 si dávali z rozpočtu bokem 30 milionů korun. Jako když rodina šetří na auto. Už na začátku volebního období věděli v Třeboni, co chtějí. A šli za tím. Jistě to nebylo jednoduché, ale měli cíl. A to rozhodlo.

Příklad z osmitisícové Třeboně by si měly vzít všechny radnice v republice. Ta prachatická například při rekonstrukci bazénu. Další dílek do skládačky v podobě bazénu a tobogánu se jen tak postavit nepovede. Mezi tím ale bude nové letní kino a možná Štěpánčin park, i když ten to má také „na hraně“.