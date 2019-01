Opilý mladík vylezl na kašnu, spadl dolů, potloukl se, ale přežil.

Redaktor Českokrumlovského deníku Zdeněk Zajíček. | Foto: Archiv

Následovala mohutná debata o tom, kdo za to může a kdo a proč nezasáhl dřív, než zapůsobila zemská přitažlivost. Slyšel jsem několikrát názor (od čtenářů i uniforem), že zasáhnout měli návštěvníci slavností, kteří si jej při výstupu nahoru fotili. Už to vidím, jak za ním šplhají nahoru. To by bylo úrazů.

Důležité je připomenout, že vzdušnou čarou třicet metrů odtud je kamera městského dohledového systému. Asi zase nic neviděla. Jako v případě černých přelepů plakátů před volbami nebo tehdy, když auta parkují tam, kde se nemá – za kašnou…

Ještě bych rád dodal, že strážníci sice v tu dobu zasahovali na jiném místě, ale ke stejnému kamerovému systému mají stejný přístup i možnost ovládání lidé z Policie České republiky.

Také naprosto nechápu neochotu města udělit onomu mladíkovi pokutu. Pokutují se tady jiné, daleko malichernější věci, než je výtržnictví.