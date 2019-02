Černá v Pošumaví /VIDEO/ - Osobní auto narazilo ve čtvrtek ráno do domu v Černé v Pošumaví. "Řidič je v kritickém stavu," dodal policejní mluvčí Milan Bajcura. "Na místě je omezený provoz."

Řidiče do nemocnice transportoval vrtulník záchranné služby.



Červená Škoda Octavia jela krátce po 7. hodině ranní ze směru od Českého Krumlova a po vjezdu do obce narazila do rohového domu, který stojí necelých sto padesát metrů od začátku Černé v mírné pravotočivé zatáčce. Stopy po nárazu na domě jsou až do výšky 170 cm. Dům kromě dvou menších děr ve fasádě a odřených ploch nejeví zvenku známky výrazného poškození, nicméně podle majitelů při nárazu praskla obvodová zeď a následky nehody bude muset posoudit statik.

Sanitku k nehodě přivolal muž, který šel právě okolo a nehodu viděl. Podle svědků, kteří byli na místě nehody, řidič po nárazu vylétl z auta a zůstal ležet, kriticky zraněný, mezi domem a autem, které se po nárazu odrazilo o několik desítek centimetrů zpět. "Sanitka tu byla během pár minut, přijeli odspodu směrem od Frymburka," doplnila žena, která na místo nehody přišla po pár minutách. "Vrtulník přiletěl o něco později. Byl to opravdu velký náraz a pán na tom byl hodně zle."

"Přesnou příčinu nehody zjišťujeme, zatím to vypadá na vysokou rychlost nebo mikrospánek, na vozovce není žádná brzdná dráha," řekl na místě Milan Bajcura, mluvčí jihočeských policistů.

Po deváté hodin nabourané auto naložila odtahová služba a odvezla ho.

Nejde o první nehodu, kterou dům, do kterého auto narazilo, v Černé v Pošumaví zažil. Podle majitelky domu, která se nechtěla pouště do detailů, je ale tato nehoda nejvážnější. Svěřila se s tím, že by asi bylo načase v zatáčce vybudovat např. zábradlí, protože i po nedávné rekonstrukci silnice I/39 a většímu naklopení zatáčky, aby auta nevynášela, do jejich domu narazilo auto už dvakrát. A několik "ťukanců" má za sebou i z dob před rekonstrukcí.