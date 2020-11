Řidič osobního auta Opel Astra jel podle policejního mluvčího Milana Bajcury od Senovážného náměstí k ulici Na Sadech.

"Když míjel budovu hlavní pošty, auto přejelo vlevo do protisměru a projelo parkem. Po ujetí asi 100 metrů vozidlo narazilo do stromu," uvedl Milan Bajcura s tím, že příčiny nehody jsou nadále v šetření.

Při příjezdu dopravních policistů podle jeho slov zde zasahovali záchranáři, kteří oživovali seniora – řidiče osobního automobilu. "Ohledáním místa nehody a dalším šetřením strážci zákona zjistili, že řidič osobního vozidla tovární značky Opel Corsa jel od Senovážného náměstí, po ulicí Na Sadech směrem k ulici Rudolfovská, kdy pár metrů za přechodem pro chodce přejel do protisměru a poté projel přes křoviny a travnatou plochu parku, kde po cca 100 metrech narazil do vzrostlého stromu. Zde dle svědků upadl do bezvědomí. Naštěstí se nestřetl s žádných chodcem, ani motorovým vozidlem. Po prvotním oživávání ho záchranáři již v bdělém stavu z místa nehody transportovali do nemocnice," upřesnil Milan Bajcura.

Jedna z možných příčin uvedené havárie je podle mluvčího zdravotní indispozice řidiče, což by mohla po řádném vyšetření potvrdit lékařská zpráva.