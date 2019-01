Prachaticko, Jižní Čechy - Zcela neprůjezdná je silnice u Želnavy na hlavním tahu z Volar na Horní Planou, kde havarovalo těžké nákladní vozidlo.

Ilustrační foto | Foto: Archiv Deníku

10.19 hod. - Počasí řidiče hodně zkouší, na Českokrumlovsku ve Frymburku ve směru na Blatnou skončilo auto v rybníce. Komlikace lze očekávat do půl dvanácté.

9.50 hod. - Policie varuje před ledovkou na silnici 408 z Dačic na Jemnici. Jedná se o úsek v délce 11km

9.40 hod. - Vážná nehoda se stala u Ločenic na Českobudějovicku ve směru Mokrý lom, kde havaroval autobus. Nehoda je se zraněním, jedno bylo smrtelné.

9.35 hod. - Nehod přibývá. U Dolního Dvořiště se střetla dvě osobní auta. Nehoda je se zraněním. Na kruhovém objezdu v Borku v Českých Budějovicích se srazily dvě dodávky. Na Praždké ulici v Českých Buděhjoviccíh ve směru na Borek policisté šetří nehodu s chodcem.

7.41 hod. - V Jindřichově Hradci na nábřeží L. Stehny se srazila dvě auta. Provoz zde může být vzhledem k dopravní špičce dost komplikovaný.

7.40 hod. - V obci Střítež na Českokrumlovsku je nehoda osobního a nákladního auta. Nikdo se nezranil.

Podle policie je kolos mimo komunikaci a v současné době probíhá vyšetřování nehody. Komplikace se zde odhadují zhruba do 11 hodin.



Další nehoda náklaďáku je na železničním přejezdu u Stožce. Přejezd je se zvýšenou opatrností průjezdný.



Obě nehody jsou naštěstí bez zranění. Naopak u Vlachova Březí, kde před pátou hodinou ranní osobní auto narazilo do stromu, museli zasahovat hasiči i zdravotníci.



Také na Českokrumlovsku z rána policisté hlásí nehodu, a to u Chlumce, kde auto srazilo lesní zvěř.

Situaci na silnicích kraje budeme i nadále sledovat.