Další nebezpečné předjíždění u velké zatáčky u Krumlova. Hledá se stříbrné SUV

Nebezpečné předjíždění v místech, kde není vidět do protisměru, to je na silnici mezi Českým Krumlovem a Větřním jedna z nejčastějších příčin dopravních nehod. Pohotová reakce řidiče tentokrát vážnému karambolu zabránila, a to kousek před velkou zatáčkou u Barevné skály. Skončilo to poškozením auta při úhybném manévru.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Nehoda na II/160 za Českým Krumlovem směrem na Větřní. | Foto: PČR