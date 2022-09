8:48 hod. - Profeisonální hasiči ze stanice Soběslav byli společně s profesionální jednotkou ze stanice Týn nad Vltavou vysláni k obci Borkovice, kde byla ohlášena dopravní nehoda s nutností vyproštění zraněných osob. "Když soběslavská jednotka k nehodě přijela, zasahovali zde již policisté a zdravotníci záchranné služby. Havarované auto bylo po nárazu do stromu na boku v příkopu. Obě osoby, které v autě cestovaly, byly již mimo vozidlo v péči zdravotníků," uvedla Vendula Matějů. Jedna z nich byla zraněna, druhá vyvázla bez zranění. Jednotka provedla protipožární opatření a kontrolu úniku provozních kapalin. Ten se nepotvrdil. Nehodu si poté plně převzala Policie ČR. Zásah týnské jednotky nebyl potřeba.

Nehoda policejního auta u Čejetic

Zdroj: Deník/Petr Škotko9:10 hod. - U Čejetic spolupracovali profesionální hasiči ze stanice Strakonice s jednotkou SDH Čejetice, Policí ČR a záchrannou službou u dopravní nehody osobního auta. "Byla zraněna jedna osoba. I tato nehoda se obešla bez vyproštění, hasiči zajistili havarované auto opatřením proti vzniku požáru a úniku provozních kapalin," přiblížila mluvčí hasičů.

VIDEO: V Čejeticích na Strakonicku havaroval policejní vůz. Sjel do potoka

Srážka dvou aut v Kojákovicích

11:16 hod. - Následky další nehody likvidovali profesionální hasiči ze stanice Třeboň u Jílovic na Budějovicku, a to konkrétně v místní části Kojákovice. Zde se střetly dva osobáky. "Zraněnou osobu odvezla rodina. Hasiči zabezpečili havarované auto a asistovali při jeho naložení na vůz odtahové služby," zmínila Vendula Matějů. Jednotka ukončila zásah závěrečným úklidem komunikace.

Náraz auta do stromu u Hrudkova

Zdroj: HZS JČ14:37 hod. - Profesionální hasiči z Frymburku zasahovali s dobrovolnou jednotkou SDH Vyšší Brod u Vyššího Brodu, části obce Hrudkov. Zde podle mluvčí hasičů narazila Škoda Octavia do stromu. "Ve voze byly tři osoby, všechny z nich zasahující hasiči museli vyprošťovat. Po vyproštění, ukončení záchranných prací a předání všech tří zraněných zdravotníkům záchranné služby dobrovolná jednotka zásah ukončila, frymburští hasiči havarované auto vyprošťovali zpět na silnici. U nehody zasahoval vrtulník letecké záchranné služby. Nehodu šetřili policisté," popsala Vendula Matějů.

U Čertovy stěny narazilo auto čelně do stromu. Tři zranění skončili v nemocnici

Nehoda na přejezdu u Blatné

Zdroj: HZS JČ16:15 hod. - Vážná dopravní nehoda se stala na železničním přejezdu u Blatné. Po střetu osobního auta značky Škoda Fabia s osobním vlakem zůstal ve fabii zaklíněn řidič. "Vyproštění hydraulickým vyprošťovacím zařízení provedli profesionální hasiči z Blatné. Zraněný byl po několika minutách předán do péče záchranářů a transportován vrtulníkem do nemocnice. Ve vlaku cestovalo 20 osob. Hasiči je evakuovali do přistaveného náhradního autobusu. Nikdo z cestujících nebyl zraněn. Místo zásahu bylo předáno podnikové jednotce hasičů SŽ České Budějovice," popsala vážnou nehodu Vendula Matějů.

U Blatné na Strakonicku vjelo auto pod vlak. Řidič skončil vážně zraněný

Šest zraněných při srážce dvou aut u Plané

Šest osob utrpělo zranění při srážce dvou osobních aut v Plané.25. 9. 2022.Zdroj: HZS JČ17:19 hod. - Šest osob utrpělo zranění při srážce dvou osobních aut, ke které došlo v Plané u Budějovic. Profesionální hasiči ze stanice České Budějovice z jednoho z vozů jednu ze zraněných osob vyprošťovali. Seat po střetu skončil mimo vozovku v příkopu, Škoda Fabia zůstala na silnici. "Zároveň s vyproštěním a pomocí zdravotníkům záchranky s naložením zraněných do sanitek hasiči zajistili oba vozy a zasypali vyteklé provozní kapaliny na silnici sorbentem. Českobudějovická profesionální jednotka pak zásah ukončila. Úklid vozovky po ukončení šetření policistů provedla profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné," uvedla mluvčí.

Havarované auto v Borovanech

19:41 hod. - V Budějovické ulici v Borovanech byla nahlášena dopravní nehoda, u které bude nutné vyproštění zraněných osob. K nehodě byla vyslána profesionální jednotka ze stanice Trhové Sviny, vyjeli také zdravotníci záchranky a policisté. Průzkum na místě nehody ukázal, že havarovaná dodávka leží mimo vozovku na boku v příkopu. Řidič se z ní dostal bez pomoci před příjezdem hasičů, neměl žádná viditelná zranění. Hasiči u vozu odpojili akumulátor a pod olejovou nádrž instalovali záchytnou vaničku pro případný únik. Nehodu si následně převzali k šetření policisté.

Na Prachaticku se při nehodě vážně zranil mladý muž. Musel pro něj vrtulník