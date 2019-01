Horní Planá – Horní Planá – Nehoda postihla pilota ultralehkého letadla v pondělí ráno v blízkosti Horní Plané. V 8.41 hodin o tom obdrželi hlášení jihočeští hasiči.

Na místo okamžitě vyjeli profesionální hasiči z Frymburka, přivolání byli také dobrovolní hasiči z Horní Plané. Na místě hasiči zjistili, že musel v terénu u Horní Plané nouzově přistát ultralight. Pilot nebyl nijak zraněný, manévr přistání ve volném terénu zkušeně zvládnul. Letadlo ale přitom zapadlo do bažiny.



„Hasiči zajistili proti požáru po skončení práce policie a po dohodě s vyšetřovatelem leteckých nehod jej z bažiny vyprostili,“ líčila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. „Letadlo jednotka odtáhla blíže ke komunikaci, aby mohlo po opravě snadněji odstartovat.“



Jak Deník zjistil, jednalo se o rakouského pilota. „Pilot se ztratil, když zalétl do nějaké mlhy - přestala mu fungovat GPS,“ vyprávěl Aleš Preněk, velitel hornoplánských hasičů a současně člen týmu profesionálních hasičů ve Frymburku. „Nevěděli o něm ani na letišti. Říkal, že normálně přistál, ale utrhlo se mu kvůli tomu rozměklému terénu kolo. Vytáhli jsme letadlo z bažiny tak, že jsme s pomocí navijáku nadzdvihli předek letadla a pak jsme letadlo dovezli k silnici u Jenišova, kde se pilot spolu s mechanikem, který za ním přijel, pustili do opravy.“ Druhý den pak pilot s opraveným letadlem odtud odstartoval a odletěl.