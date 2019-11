Že se nevyplácí sedat za volant opilý, a navíc bez řidičského oprávnění, zjistil osmnáctiletý mladík z Českokrumlovska. Na státní silnici I/39 u Přísečné u Českého Krumlova sjel v mírné zatáčce mimo vozovku, narazil do sloupku a i s autem udělal pár kotrmelců.

Mladík s autem udělal několik kotrmelců a skončil na střeše. | Foto: Policie ČR

„Dopravní policisté sdělili v uplynulých dnech podezření ze spáchání přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a neoprávněné užívání cizí věci osmnáctiletému muži z Českokrumlovska, který měl pod vlivem alkoholu havarovat krátce po půl čtvrté hodině ranní dne 2. listopadu 2019,“ přidává podrobnosti českorumlovská policejní mluvčí Lenka Pokorná. „Z dosavadního šetření vyplývá, že řidič osobního vozidla Peugeot při sjíždění z mírného kopce a projíždění levotočivé zatáčky zřejmě vlivem podnapilosti vyjel vlevo mimo komunikaci, kde narazil do směrového sloupku, vjel do silničního příkopu, kde se několikrát otočil přes střechu a poté zůstal stát na střeše. Ve vozidle zůstal zaklíněný on a také jeho spolujezdec.“