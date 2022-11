Opilý řidič osobáku narazil v Písku do policejního auta

Také v Písku se v neděli 22. listopadu 2022 stali policisté účastníky nehody. Podle policejní informace na kluzké silnici vyrazil po půlnoci v Písku řidič volva posilněný alkoholem. To byl asi i důvod, proč přejel do protisměru, kde jeho auto čelně narazilo do služebního vozu projíždějící policejní hlídky. Řidič nadýchal přes dvě promile alkoholu.

Řidič volva se posilnil alkoholem. V Písku čelně narazil do auta policejní hlídky.Zdroj: Policie ČR

