Jižní Čechy – Za tři týdny utonulo na jihu Čech sedm lidí. Uplynulý víkend si totiž vyžádal další dva životy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

V pátek letěl pro nezletilého tonoucího chlapce k jedné z pískoven na Suchdolsku vrtulník. Podle mluvčího jihočeské policie Milana Bajcury chlapec na vodní hladině šnorchloval se speciální celoobličejovou maskou a zřejmě došlo k jeho potopení do hloubky. Podařilo se obnovit srdeční činnost dítěte, které bylo transportováno do nemocnice, kde však zemřelo. Chlapce vytáhl na břeh neznámý muž. Resuscitaci začala provádět žena, zřejmě zdravotnice. Policie by jim ráda poděkovala a vyzývá je k přihlášení.