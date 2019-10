V neděli 6. října krátce po sedmé hodině raní došlo v obci Větřní na Českokrumlovsku k smrtelné dopravní nehodě. Zemřel při ní 71letý chodec.

Ve Větřní zemřel následkem nehody chodec. | Foto: Archiv Policie České republiky

Podle policejního vyšetřování srazila dodávka dotyčného, když přecházel vozovku. Automobil značky Volkswagen pravděpodobně jel po ulici Šumavská nahoru do ulice Frymburská. Řidič ve věku 67 let byl podroben dechové zkoušce na alkohol, která měla výsledek negativní. Případ zatím podle policejní mluvčí Lenky Pokorné uzavřen není. „Další šetření ukázalo, že dotyčný šel po přechodu. Stalo se to, když byl asi uprostřed,“ uvedla. Případ převzali kriminalisté.