Bezmála tři a půl promile alkoholu v dechu nadýchala padesátiletá řidička oktávky, která neváhala sednout za volat a vydat se do provozu. Společnost ve voze jí dělala další žena. Skončilo to havárkou ve světlickém kopci, zraněními a škodou skoro dvě stě tisíc.

Nehoda ve Světlíku v kopci směrem od Frymburka. Opilá řidička bourala do plotu a do zaparkovaného auta. | Video: PČR

K nehodě byli policisti z českokrumlovského dopravního inspektorátu povoláni v neděli 25. června odpoledne právě do Světlíka. „Řidička zde při jízdě nezvládla řízení vozidla, následkem čehož vyjela vpravo mimo komunikaci, kde narazila přední částí do kovového oplocení jednoho z domů a dále do přední části zaparkovaného Seatu,“ přiblížil detaily krumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík. „Po nehodě zůstala stát se svým autem zaklíněná na betonové podezdívce.“

Nehodu odnesla zraněním jak řidička oktávky, tak její spolujezdkyně. Obě proto skončily v českokrumlovské nemocnici. „Škoda na poškozeném oplocení a vozidlech byla vyčíslena na nejméně 170 000 korun,“ doplnil mluvčí PČR s tím, že přivolaní policisti navíc u řidičky provedenou dechovou zkouškou zjistili, že řídila v silně podnapilém stavu - nadýchala jim bezmála tři a půl promile alkoholu v dechu.

„Podezřelá řidička bude muset nyní nejen uhradit škodu, kterou v opilosti způsobila, ale čeká ji také soud, kde jí za spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí trest odnětí svobody až na tři léta,“ uzavřel Miroslav Šupík.