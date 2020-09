O nebezpečné situaci informoval policejní mluvčí Miroslav Doubek s tím, že na místo určení okamžitě vyrazili policisté místně příslušného chotovinského dálničního oddělení, dále pak táborští dopravní policisté a policisté místně přilehlých obvodních oddělení Veselí nad Lužnicí, Soběslavi, Sezimova Ústí a Tábora. "Dálnici okamžitě uzavřeli a zkontrolovali uložené úseky. Vozidlo objevili policisté dálničního oddělení na 80. kilometru na Táborsku. Za volantem seděl sedmadvacetiletý řidič, který byl očividně pod vlivem alkoholu. Policisté mu opakovanou zkouškou naměřili hodnotu bezmála dvou promile alkoholu v dechu," uvedl Miroslav Doubek.

Doplnil, že díky malému provozu v časných ranních hodinách naštěstí žádné auto nenaboural. "Zato však dvakrát havaroval do svodidel, a to na 83. a 84. kilometru. Dokázal to jak vpravo, tak vlevo ve směru své jízdy. Poškozením vozidla a svodidel způsobil dle prvotního odhadu souhrnnou škodu ve výši 120 tisíc korun," dodal mluvčí.

Další cesta řidiče teď povede před soud. Zodpovídat se bude, mimo jiného z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Trestní zákoník za takovéto jednání stanoví trest odnětí svobody na dobu až tří let.

Pomyslnou „třešničkou na dortu“, ale s ohledem na závažnější porušení zákona již méně podstatnou, je podle Miroslava Doubka ta skutečnost, že se na dálnici vydal bez dálniční známky.