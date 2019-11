Dvaatřicetiletý muž z Lounska zastavil s autem až v poli mezi Kájovem a Hořicemi na Šumavě a nyní je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Opilý muž skončil s golfem v poli. | Foto: Policie ČR.

Muž měl 4. listopadu kolem jedenácté hodiny noční řídit osobní vůz VW Golf po silnici I/39 ve směru od Hořic na Šumavě do Kájova. Při projíždění pravotočivé zatáčky zřejmě nepřizpůsobil rychlost auta stavu vozovky a počasí, ale především svým momentálním schopnostem. Najel přední částí na svodidla, ta ho odmrštila zpět na silnici. Pak měl řidič přejet automobilem do protisměru na krajnici, kde sjel do příkopu. Šofér se ale následně dostal až na pole, které je vzdálené přibližně 200 metrů od místa nehody.