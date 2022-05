Motorovému větroni došlo palivo

12. června 2020 - K večeru přijal policejní operační důstojník informaci o pádu letadla nedaleko Jindřichova Hradce, a to u Děbolína. Podle policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové se jednalo o motorový větroň Black Shape prime, který pravděpodobně v důsledku nedostatku paliva havaroval. V letadle byl dle jejích slov pilot (55 let) a jedna cestující (42 let). "Pilot utrpěl zranění a byl převezen do nemocnice, žena vyvázla z nehody bez újmy na zdraví," uvedla.

Nehoda motorového větroně u Jindřichova Hradce.Zdroj: Policie ČR

